Тигипко: многие меня подталкивают хлопнуть дверью

Вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко уверен, что останется в новом составе правительства. Об этом он заявил в эфире 5-го канала, отвечая на вопрос, не боится ли он, что именно его должность в правительстве будет ликвидирована.

"Я думаю, что я буду в новом составе. Я не собирался никогда хлопать дверью, хотя многие люди меня подталкивают к этому", - сказал вице-премьер, отметив: "Сама должность ликвидирована быть не может. Безусловно, должен быть вице-премьер, отвечающий за экономический блок правительства".

Тигипко уточнил, что спокойно относится к возможности своего увольнения.

"То, что может не стать Тигипко, это я думаю не такая большая проблема. И для меня, и для государства. Найдется другой человек, и дай Бог, чтобы он соответствовал должности", - приводит его слова Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины на этой неделе намеревался привести состав Кабинета министров Украины в соответствие с Конституцией 1996 года, согласно которой есть три места вице-премьеров, а сейчас из пять: Борис КОЛЕСНИКОВ (по вопросам Евро-2012), Владимир СИВКОВИЧ (по силовым вопросам), Виктор СЛАУТА (по вопросам АПК), Сергей ТИГИПКО (по вопросам экономики), Виктор ТИХОНОВ (по вопросам региональной политики).