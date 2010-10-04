На этой неделе из правительства вылетят два вице-премьера?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на протяжении этой недели приведет состав Кабинета министров Украины в соответствие с Конституцией 1996 года, действие которой возобновил Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Поскольку у нас сейчас не совпадает немного число (вице-премьер-министров – УНИАН) – это является компетенцией исключительно Президента Украины. Я уверен, что Президент Украины на протяжении этой недели выполнит решение Суда, и состав Кабинета министров будет приведен в соответствие с Конституцией Украины», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что одобренный правительством проект закона о Кабинете министров учитывает количественный состав правительства, установленный Основным Законом. «Даже нет необходимости ждать вступления в силу закона, поскольку в соответствии со ст.8 Конституции Украины, нормы Основного Закона являются нормами прямого действия, и в соответствии с этими нормами все органы государственной власти имеют право и обязанность руководствоваться ими», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточняющий вопрос журналистов относительно того, известно ли ему о том, кто из нынешних вице-премьер-министров будет освобожден, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Я думаю, что это известно только Президенту. Мне, по крайней мере, это не известно».

Как сообщал УНИАН, сейчас в Кабинете министров один первый вице-премьер-министр – Андрей КЛЮЕВ – и пять вице-премьеров: Борис КОЛЕСНИКОВ (по вопросам Евро-2012), Владимир СИВКОВИЧ (по силовым вопросам), Виктор СЛАУТА (по вопросам АПК), Сергей ТИГИПКО (по вопросам экономики), Виктор ТИХОНОВ (по вопросам региональной политики).