В Кабмине уже появилась первая жертва дресс-кода

В Кабинете министров уже есть первая жертва дресс-кода. Сразу после принятия новых правил в здание правительства не пустили фотокорреспондента одного из изданий: он был одет «не по форме» - в штанах карго (с большими накладными карманами). Правда, сегодня журналистка "Сегодня" в ярких туфлях и платье спокойно зашла в Кабмин.

«Журналисты посещают здание правительства? Рекомендуем им придерживаться делового стиля, - заявил «Телекритике» директор департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина Игорь Сторожук. Если вы не будете придерживаться делового стиля, это за пределами компетенции нашего департамента. Будет ли пускать охрана - следует спрашивать у охраны».

Напомним, в правительстве ввели жесткий дресс-код: работники должны одеваться только в деловом стиле. Мужчинам положено иметь минимум по три костюма – «парадный», обычный рабочий и летний, причем приглушенных цветов с едва заметным рисунком, и избегать туфель с большими блестящими пряжками. Женщинам запретили ходить в обтягивающих платьях, прозрачных блузках, трикотажных свитерах, носить вещи с ярким рисунком и оголять руки.