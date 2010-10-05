В Кабмине ввели дресс-код: пиджак застегнут, декольте запрещено

Работникам секретариата правительства запретили два дня подряд ходить на работу в одном костюме. А женщинам настоятельно порекомендовали не надевать прозрачные платья и "наряды в цветочки". Об этом сообщает ТСН.

Министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов утвердил рекомендации относительно внешнего вида работников секретариата Кабмина.

Соответствующий приказ от 30 сентября №155 обнародован на сайте правительства. Рекомендации начали действовать с 1 октября "с целью повышения уровня дисциплины".

Основное внимание в документе уделено деловому костюму и гардеробу госслужащего.

"Костюм государственного служащего должен создавать впечатление наличия вкуса и быть стильным, он не должен быть слишком ярким или дерзким", - отмечено в документе.

Среди основных требований к одежде названы аккуратность, сдержанность и опрятность. "Лучше надеваться просто, чем с претензией. Стоит избегать авангардных направлений и "писка моды".

"Деловой этикет четко определяет, что два дня подряд нельзя ходить на работу в одном и том же наряде", - подчеркнуто в рекомендациях.

Документ разделен на две части, соответственно, мужской и женский деловой наряд.

Мужчин обязывают иметь не менее чем три костюма: выходной, рабочий, летний, "набор рубашек, галстук, белье, темные длинные носки или гольфы, тонкий трикотажный пуловер с У-подобным вырезом или жилет, туфли, классические ботинки".

"В официальной обстановке пиджак должен быть застегнут. В застегнутом пиджаке входят в кабинет на совещание, сидят в президиуме или выступают перед людьми. Нижнюю пуговицу пиджака никогда не застегивают. Расстегнуть пуговицы можно за столом во время завтрака, обеда, ужина или сидя в кресле", - идет речь в рекомендациях.

"Брюки не должны слишком обтягивать бедра; стрелка на брюках должна проходить точно посредине ноги и обуви", - отметили авторы дресс-кода.

Чиновникам также напомнили, что носки выбирают под цвет брюк, они должны быть длинными, без узора, с тугой резинкой (чтобы при сидении нога оставалась закрытой).

Женщина - государственный служащий на рабочем месте должна выглядеть женственно, стильный, элегантно, иметь индивидуальный шарм, несмотря на некоторые ограничения делового этикета, отмечено в документе.

Там перечисляются 10 ограничений для женского наряда делового стиля, среди которых:

- не носить одежду, полностью открывающую руки;

- не рекомендуется глубокое декольте на блузах или платьях;

- не надевать слишком узкие и короткие юбки (классическая длина - до середины колена) и юбки с глубокими разрезами спереди, сзади или сбоку;

- не надевать прозрачные платья или блузы, через которые просвечивает нижнее белье;

- не надевать платья, которые плотно облегают фигуру;

- не стоит носить одежду из синтетических тканей, которые электризуются; из эластичных тканей с дополнением лайкры; прозрачных тканей, кружева, блестящего шелка, джинсовой ткани;

- не рекомендуется одежда из тканей в цветочки, другие рисунки, с использованием живописных полотен, печатных текстов, портретов людей или изображений животных и тому подобное;

- не стоит злоупотреблять брючними костюмами и брюками;

- не рекомендуется использовать массивные и яркие украшения, а также рюши, воланы, бахрому, перо, банты; в оформлении делового костюма стоит избегать многочисленных накладных деталей.

"Макияж не должен быть слишком ярким (делать его утром за рабочим столом или подправлять что-то в присутствии других - правило дурного тона); выбор губной помады и теней для век должен соответствовать естественному колориту женщины", - подчеркнуто в документе.

"Дневной макияж должен быть сдержанным, умеренным, особенно в жаркие дни - слой теней, тонального крема и пудры должен быть предельно тонким, а туш – влагостойкой".

Специалисты по дресс-коду также посоветовали женщинам не злоупотреблять украшениями. Корректным украшением они назвали обручальное кольцо.

"Крест нельзя считать украшением даже в том случае, когда он выполнен ювелиром из драгоценных материалов.

В отличие от католиков, православные носят крест на теле под одеждой. Современная тенденция носить крест поверх одежды - это нарушение традиций православного христианства", - подчеркивается в завершение.