Янукович: Украина сама будет выбирать темпы и методы интеграции в ЕС

У Украины нет альтернативы европейского выбора, но государство само будет выбирать методы интеграции в соответствии с национальными интересами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Ялте на встрече «Украина и мир: переосмысление перспектив», организованной Ялтинской европейской стратегией (YES).

«У Украины нет альтернативы европейского выбора, но поскольку Европейский Союз не готов даже обсуждать членство Украины, мы будем сами выбирать темпы. Формы и методы интеграции, соответственно со своими национальными интересами. Интеграция должна стимулировать развитие национальной экономики, быть выгодной бизнесу и гражданам – это ключевые позиции», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что при этом страна не собирается отказываться от активного сотрудничества с другими международными политико-экономическими центрами, среди которых он выделил Россию и Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, Украина будет активизировать взаимовыгодное сотрудничество с Польшей и Китаем, добавил В.ЯНУКОВИЧ.