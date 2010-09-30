Могилеву не понравился отчет о его отношениях с благодетелями

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ опровергает обвинения Счетной палаты в нецелевом использовании средств его министерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что этот аудит Счетная палата проводила за 2008-й - первую половину 2010 года.

При этом, по его словам, «все цифры предоставлены за этот период целиком». Счетная палата, по его словам, не провела какого-либо сравнительного анализа по использованию средств за прошлый или позапрошлый год.

«Откуда взялись такие цифры, одному Богу известно», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Министр сообщил, что в связи с этим обратился с письмом к руководителю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО, в котором отметил, что считает такое заключение счетной палаты необоснованным. Он призвал В.СИМОНЕНКО объяснить, откуда были взяты цифры, которые дискредитируют работу МВД.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Счетняч палата заявила, что с начала года для центрального аппарата МВД как благотворительная помощь был приобретен автомобиль Cadillak Escalade стоимостью свыше 0,5 млн. грн., а прокуратура Донецкой области получила автомобили Mersedes-Bens S 550 Long и Toyota Camri Premium 3,5 общей стоимостью свыше 1,5 млн. грн.

По данным Счетной палаты, полученные правоохранительными ведомствами на протяжении последних 2,5 лет в виде благотворительной помощи ресурсы и средства в сумме около 660 млн. грн. потрачены главным образом не на правоохранительные мероприятия, а на содержание нереформированных и обременительных для госбюджета органов правопорядка, общая численность которых составляет почти 600 тыс. работников.

По информации Счетной палаты, больше всего нарушений, а именно на сумму свыше 15 млн. грн., обнаружено в МВД, где ситуация за последние восемь месяцев 2010 года еще больше ухудшилась. Значительная часть благотворительных поступлений, вопреки определенной цели, направлялась на создание комфортных условий для руководства: приобретение автомобилей, оборудования, компьютерной техники, ремонт офисных помещений и проведения разных торжеств, конкурсов, обслуживания банкетов и тому подобное.

Внедрив схемы завуалированного финансирования территориальных подразделений путем получения благотворительной помощи от своих госпредприятий, МВД было заинтересовано в увеличении доходов от платных услуг, поэтому цены на них росли. Кроме того, МВД закрывало глаза на то, что предприятия избегают проведения тендерных процедур. За счет благотворительных средств, главным образом, оплачивали счета за коммунальные услуги, компьютерную технику, офисное оборудование, дорогие автомобили и даже оружие для МВД и патроны, почеркнули в Счетной палате.