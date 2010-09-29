Бойко считает, что номер первый в списке ПР - для него «естественно»

Министр топлива и энергетики Украины, председатель Киевской областной организации Партии регионов Юрий БОЙКО возьмет отпуск для участия в выборах в Киевский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, почему он возглавил список Партии регионов на выборах в Киевский облсовет, Ю.БОЙКО сказал: “Я председатель партийной организации, это естественно для меня – возглавить список”.

Он отметил, что возьмет отпуск, чтобы принимать участие в избирательной кампании и вести агитационную работу.

Ю.БОЙКО сообщил, что еще не согласовал с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ сроки своего отпуска.

“Как только позволит робота - я пойду в отпуск”, - отметил министр.

В то же время Ю.БОЙКО подчеркнул, что и после выборов намеревается работать министром, поскольку, по его словам, мандат депутата облсовета не мешает работать в правительстве.

“Такое бывает”, - добавил Ю.БОЙКО.