СБУ провела обыски в Подольской райгосадминистрации Киева

Работники Службы безопасности Украины 27 сентября провели обыски в помещениях некоторых отделов и управлений Подольской райгосадминистрации Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывалась в электронно-вычислительных машинах Киевского городского совета, что привело к убыткам в размере более 20 млн. грн., то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.362 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для установления истины в уголовном деле.

По этому уголовному делу проходят 7 человек, один человек, по решению Печерского районного суда столицы, взят под стражу, остальным назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.