Активисты "Зеленого фронта" просят у Януковича защиты от репрессий

Харьковский "Зеленый фронт" направил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое обращение, в котором выразил опасение за жизнь и безопасность своих активистов, а также их близких.

Как отмечается в письме, переданном агентству УНИАН, поводом для обращения стал пожар, произошедший в Харькове 18 сентября, который «странным образом перекинулся с крыши семиэтажного здания Харьковского национального университета на первый этаж - в приемную «Зеленого фронта».

«Этот пожар является очередным звеном в цепочке странных и «необъяснимых» событий, таких как незаконные задержания активистов, запугивание, угрозы», - говорится в письме.

Кроме того, «Зеленый фронт» утверждает, что "мобильные и стационарные телефоны лидеров движения прослушиваются, за ними ведется слежка".

Активисты заявляют также, что "давление (на активистов) оказывается на рабочих местах, в учебных заведениях", а поводом для гонений может стать просто повязанная зеленая ленточка - символ "Зеленого фронта".

"Мы опасаемся за свои жизни и здоровье, за безопасность наших близких. Мы прекрасно понимаем, что городские власти на этом не остановятся. Но как далеко они могут зайти для того, чтобы задушить демократическое и правозащитное движение в Харькове?", - говорится в письме.

Авторы письма просят В.ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию. «Только Вы, как гарант демократии, можете остановить репрессии в Харькове и восстановить нарушенную справедливость», - отмечается в сообщении.