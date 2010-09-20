У следователя по «делу Ющенко» теперь очень большие проблемы?

Бывшая руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Украины по делу об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ заявляет, что образцы его крови были уничтожены еще до ее прихода в группу.

Об этом она заявила "Украинской правде", комментируя информацию о вероятности возбуждения в отношении нее уголовного дела.

"Экспертиза крови Виктора ЮЩЕНКО была сделана еще до моей каденции по этому делу в июне 2006 года. Тогда проводилась экспертиза, отбирались образцы крови, транспортировались в лаборатории трех стран - Бельгию, Великобританию, Германию - на основании международных запросов", - сказала она.

По словам Г.КЛИМОВИЧ, весь этап транспортировки был задокументирован: опечатаны все образцы, сфотографированы все тары и при получении образцов, и при передаче их в лаборатории.

"Но назад никаких остатков образцов мы не получали! Мы получили только выводы лабораторий", - отметила Г.КЛИМОВИЧ.

"Да, нам передали пробирки, то есть пустую тару. И они (образцы) были действительно уничтожены. Но все это делалось открыто с соблюдением всех процедур, составлением всех необходимых актов. Всю эту процедуру выполняли под руководством следователя ПРОСКУРНИКА", - отметила она.

"У ПРОСКУРНИКА теперь очень большие проблемы, поскольку сейчас пытаются инициировать в отношении него расследование и подготовить общественное мнение о том, что что-то там было подделано", - цитирует издание слова собеседника, отмечая, что упомянутый ПРОСКУРНИК был следователем в группе по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО еще до прихода Г.КЛИМОВИЧ. После ее увольнения в 2010 году он снова возглавил следственную группу.

Как сообщал УНИАН, сегодня издание «Фокус» со ссылкой на высокопоставленный источник в Генеральной прокуратуре опубликовало информацию, что в отношении экс-руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ могут возбудить уголовное дело.

«Основная претензия к следственной группе по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО заключается в халатном отношении к вещественным доказательствам. Например, сейчас по делу нет ни одного образца крови экс-президента, поскольку все они были уничтожены. Уничтожены даже пробирки, в которых были эти образцы», - сообщил источник.

Напомним, бывший руководитель следственной группы по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ в апреле 2010 года уволилась из Генпрокуратуры. Расследование громкого дела поручено заместителю генерального прокурора Рената КУЗЬМИНУ.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура неоднократно заявляла, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.