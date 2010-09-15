Литвин: языковый вопрос не должен свестись к проблемам двух языков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит президента Национальной академии наук Украины Бориса ПАТОНА предоставить экспертный вывод, касающийся законопроектов о языках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом Председатель ВР заявил сегодня во время встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнутом ВОЛЛЕБЕКОМ.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что вопрос, касающийся языков в Украине должен рассматриваться комплексно, с привлечением широкого круга специалистов и представителей национальных меньшинств.

Спикер парламента отметил, что языковой вопрос является очень важной темой для Украины, и выразил мнение о необходимости проведения широких консультаций в формате «круглых столов» с привлечением широкого круга специалистов и представителей национальных меньшинств, а также с лидерами депутатских фракций. При этом он заметил, что «нужно действовать по принципу «спешить медленно».

По его словам, в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, касающихся языковой тематики. В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня он обратился к президенту Национальной академии наук Украины с просьбой предоставить экспертный вывод по упомянутым законодательным актам «на предмет их исторической обусловленности, гуманитарного соответствия и соответствия международному праву».

«Нужно выйти на комплексное принятие решения, в том числе в плане внесения изменений в закон о национальных меньшинствах и Концепциях национальной политики, - заявил Председатель Верховной Рады. - Именно такой алгоритм действий будет предложен парламенту, главное - чтобы не доминировала политическая составляющая».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что рассмотрение языкового вопроса не должно «свестись к проблемам двух языков - русского и украинского», подчеркнув, что «у всех в Украине должно быть общее понимание относительно статуса украинского языка как государственного».

В свою очередь К.ВОЛЛЕБЕК выразил мнение, что предложенный В.ЛИТВИНЫМ алгоритм рассмотрения этого вопроса является правильным, и выразил готовность возглавляемого им института направить соответствующие рекомендации по поводу упомянутых законопроектов.