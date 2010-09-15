В ПР считают, что наиболее реальный шаг – продлить полномочия ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает возможным продление полномочий Верховной Рады нынешнего созыва и введение прямого президентского правления.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

А.ЕФРЕМОВ отметил, что у нас сейчас разведены во времени выборы Президента и Верховной Рады, хотя логика подсказывает, что они должны проводиться в одно время, чтобы страна через год не ходила на избирательные участки. По его словам, логично было бы сделать так, чтобы выборы парламента, к примеру, проходили весной, а выборы в местные советы - осенью.

«Тогда мы за год проходим процедуру выборов, и пять лет государство живет и работает нормально. Однако чтобы это осуществить, надо продлить чьи-то полномочия: либо Президента, либо ВР. Конечно, продлить полномочия Президента вряд ли получится, поэтому наиболее реальный шаг – продлить полномочия парламента», - сказал лидер фракции Партии регионов.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что если переизбрать парламент в 2012 году, а потом на три года продлить полномочия Президента, то это может вызвать недовольство. «И Президент на это сам никогда не пройдет. Поэтому необходимо будет посоветоваться с народом – чтобы не группа народных депутатов принимала решение продлить себе полномочия, а народ принимал соответствующее решение. Впрочем, если народ скажет этим инициативам «нет» - значит, нет», - сказал он.

Что касается возможности введения президентского правления, то, по словам А.ЕФРЕМОВА, это возможно при условии продолжения деструктивных действий со стороны оппозиции. Он отметил, что небольшая группа представителей оппозиции никакого компромисса не ищет. «Это прямой путь к президентской системе правления. Если оппозиция и дальше будет двигаться в этом направлении, авторитет Рады будет падать, и не остается ничего, кроме как ввести прямое президентское правление. Сами же люди будут об этом просить», - считает А.ЕФРЕМОВ.