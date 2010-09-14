«Батькивщина» требует наказать своего львовского клона

Всеукраинское объединение «Батькивщина» требует возбудить уголовное дело в отношении народного депутата Украины Ивана ДЕНЬКОВИЧА, который незаконно объявил себя руководителем Львовской областной организации партии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВО «Батькивщина».

“Как стало известно, некоторые информационные агентства распространили сообщение народного депутата Украины Ивана ДЕНЬКОВИЧА о том, что он подал в Центральную избирательную комиссию свои кандидатуры в состав Львовской областной и городской территориальных избирательных комиссий. В частности, в этих сообщениях он отмечает, что подал по три человека в соответствии с законом о местных выборах во Львовскую областную и городскую территориальные избирательные комиссии.

Кроме того, И.ДЕНЬКОВИЧ сообщил, что готовит Львовскую областную и городскую организации партии ВО «Батькивщина» к выборам, поскольку сегодня является председателем партийной организации. Информагентствам И.ДЕНЬКОВИЧ заявляет, что намерен сформировать списки ВО «Батькивщина» во Львовской области в областной и городской советы”, - говорится в заявлении.

В связи с этим пресс-служба партии ВО «Батькивщина» уполномочена заявить, что решением Политсовета партии И.ДЕНЬКОВИЧ освобожден от должности председателя Львовской областной организации ВО «Батькивщина» с 25 мая 2010 года, а 15 июня 2010 года исключен из рядов партии “за предательство интересов партии и избирателей, грубое нарушение устава и программы партии”.

В соответствии с решением областной конференции ВО «Батькивщина» от 3 июля 2010 года председателем Львовской областной организации ВО «Батькивщина» избран Роман ИЛИК, который в соответствии с уставом партии и осуществляет эти полномочия в настоящее время, отмечается в заявлении.

Учитывая указанное, Политсовет ВО «Батькивщина» обратился к генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении И.ДЕНЬКОВИЧА, который вопреки действующему законодательству и уставу партии незаконно объявил себя руководителем областной партийной организации и незаконно, присваивая себе эти полномочия, подал в Центральную избирательную комиссию от имени областной организации ВО «Батькивщина» кандидатов для включение их в состав Львовской областной и городской территориальных избирательных комиссий.