Литвин отфутболил Азарову внесенный вчера проект бюджета-2011

Кабинет министров Украины 13 сентября подал в парламент проект Государственного бюджета на 2011 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН возвратил его в правительство.

Об этом сегодня сказал В.ЛИТВИН на пресс-конференции в Ривненской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Председатель ВР объяснил, что руководствовался июльским решением парламента о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса, и учитывал общие позиции ветвей власти и общества в том, что бюджет в следующем году должен быть разработан на новой налоговой основе. Также, по словам В.ЛИТВИНА, он учитывал то обстоятельство, что 7 сентября парламент заслушал результаты обсуждения Налогового кодекса и подтвердил, что бюджет должен базироваться только на новой налоговой базе.

В.ЛИТВИН также отметил, что возвратил в правительство проект Государственного бюджета на 2011 год с предложением, которое совпадает с позицией Президента Украины и рекомендациями Совета регионов от 9 сентября 2010 года о том, чтобы Кабинет министров разработал бюджет на новой налоговой основе с учетом норм Бюджетного кодекса. «Я считаю это решение правильным, и у меня были все основания не регистрировать поданный документ для направления в парламентские комитеты», - сказал он. При этом спикер отметил, что правительственный документ был зарегистрирован только как входящий. «Я рассмотрел и обсудил этот вопрос, посоветовался с работниками юридического управления, и принял такое решение», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня «мы должны демонстрировать логику: все ждут нового Налогового кодекса, который должен сделать наше налоговое законодательство понятным, прозрачным, простым в администрировании и защищающим тех, кто платит налоги».