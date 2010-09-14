Начинается встреча Януковича с Назарбаевым в узком кругу

На площади перед Администрацией Президента Украины началась официальная церемония встречи Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, который прибыл сегодня в Киев с двухдневным официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с международным дипломатическим протоколом, Президента Казахстана с военными почестями встречают военнослужащие роты Почетного караула Вооруженных сил Украины. Перед зданием президентской администрации подняты государственные флаги Украины и Республики Казахстан.

После личных приветствий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧ и Президента Казахстана Н.НАЗАРБАЕВА прозвучали государственные гимны двух стран. Главы государств обошли строй почетного караула. Н.НАЗАРБАЕВ приветствовал украинских воинов, после чего рота Почетного караула прошла перед главами государств и членами официальных делегаций торжественным маршем.

Сейчас начинается встреча Президентов Украины и Казахстана в узком кругу, после чего состоятся переговоры в составе делегаций. Стороны также планируют подписать ряд межгосударственных документов и встретиться с представителями СМИ.

В 18.00 состоится совместная церемония возложения главами государств венков к могиле Неизвестного солдата в парке Славы и церемония памяти жертв Голодоморов в Украине.

Во второй день официального визита, 15 сентября, на 13.00 запланирована встреча Президентов Украины и Казахстана с представителями украинских и казахских деловых кругов, которая пройдет в киевской гостинице “Хаятт”.