Ющенко: ЕБРР должен больше внимания уделять украинским проектам

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО призывает Европейский банк реконструкции и развития уделять больше внимания украинским проектам, интегрирующим страну в Европу.

Об этом он сказал во время встречи с консультантом ЕБРР Джоном ОЛДИНГ-СМИ, сообщает пресс-служба партии.

В.ЮЩЕНКО считает, что ЕБРР мог бы больше внимания уделять украинским проектам, ориентированным на европейский рынок, на европейские интересы. По словам В.ЮЩЕНКО, во время своего президентства он пытался сделать все возможное, чтобы продемонстрировать максимальную интеграцию Украины в европейский рынок. «Из этого возникает интерес и политический, и экономический к европейской интеграции государства», - подчеркнул он.

В частности, В.ЮЩЕНКО напомнил о проекте доставки в ЕС нефти из Северного Каспия через территорию Украины по нефтепроводу «Одесса-Броды». Он отметил, что в этом регионе добывается больше всего нефти после России, и доставка этой нефти в ЕС по нефтепроводу «Одесса-Броды», по мнению В.ЮЩЕНКО, серьезно могла бы диверсифицировать отношения ЕС и РФ в этой сфере. Это засвидетельствовано и Технико-экономическим обоснованием проекта. Он выразил сожаление, что ЕБРР пока не определился относительно финансирования достройки нефтепровода. «Пока нет ответа. Мы «провисаем» в этом европейском проекте. «Одесса-Броды» работает сегодня в реверсе, поскольку его сухим держать нет выгоды, а ключевая сторона – потребитель - не определилась относительно своих действий», - подчеркнул он.

Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание на другое возможное направление сотрудничества Украины и Европейского союза. В частности, по словам лидера партии, Украина заинтересована в экспорте электроэнергии в Европу. Для этого необходимо реконструировать и достроить линии электропередач, и ЕБРР могла бы принять финансовое участие в реализации такого проекта.

В.ЮЩЕНКО отметил, что такое секторное сотрудничество Украины и Европейского Союза стало бы реальным шагом интеграции нашей страны в ЕС. Он заметил, что существуют сотни подобных проектов, которые, кроме всего прочего, имеют взаимную коммерческую выгоду.

Лидер «Нашей Украины» подчеркнул важность сотрудничества между Украиной и ЕБРР относительно проектов, связанных с проведением в Украине Евро-2012, и особенно это касается транспортной сферы и связи. «Мы внесли предложение ЕБРР рассмотреть вопрос построения железнодорожного пути европейского стандарта ко Львову, и формирование там логистического центра, а второй этап пути – в Киев. Мне кажется, что к этому проекту стоит сегодня вернуться», - отметил он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Европейский банк должен не просто выделять средства на те или другие украинские проекты, но и побуждать страну к реформированию того или другого сектора экономики. «Больше меня беспокоит, что много программ, которые мы секторально ведем с ЕБРР, очень часто не имеют компонента реформирования. Поэтому такое сотрудничество выступает как техническое замещение ресурсов и мало побуждает к переменам. Отсутствие в программах этих моментов приводит к тому, что мы уже сорвали много базовых, фундаментальных для украинской экономики программ», - отметил он. «Если бы учесть эти замечания, мы имели бы высокосортную политику», - подчеркнул лидер «Нашей Украины».

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу Чернобыльского фонда «Укрытие», в котором ЕБРР выступает главным оператором. В.ЮЩЕНКО напомнил, что в следующем году исполнится 25 лет с момента этой трагедии, и внимание к этому вопросу в государстве, безусловно, будет повышенное. Он напомнил, что на сегодняшний день выполнены все предварительные работы, собрано 900 свыше миллионов долларов. «Мне кажется, что было бы правильно, когда мы находимся на стадии фактического построения саркофага, чтобы руководство ЕБРР подчеркнуло важность публичности реализации данного проекта», - подчеркнул лидер партии. Он считает очень важным, чтобы руководство банка приехало на строительство объекта. По его словам, сегодня рядовые граждане фактически не знают, что происходит на ЧАЭС. «Мне кажется, мы пропускаем такой знаковый публичный момент», - заметил В.ЮЩЕНКО. Более того, публичность помогла бы собрать остальные 100-200 миллионов долларов, необходимых еще для строительства, и положительно повлияла бы на имидж самого ЕБРР.