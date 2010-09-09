Тернопольскому губернатору интересно, «по каким мотивам» его обокрали

В Тернопольской области задержали воров, которые на прошлой неделе проникли в загородный дом главы Тернопольской областной государственной администрации Михаила ЦИМБАЛЮКА.

Об этом губернатор сообщил Gazeta.ua. «Для меня не так важно, что они украли, как то, кто и по каким мотивам это сделал. Ведь с тех пор, как я работаю, у меня постоянно дом был открыт, и никогда чего-либо подобного не было», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор допустил, что кражу могли совершить по заказу политических оппонентов. Другая версия – месть преступников, поскольку ранее он возглавлял областные управления милиции.

«Во Львовской и Полтавской областях мы сажали в тюрьмы известные преступные группы. Возможно, кто-то из них уже вышел на свободу», – не исключает М.ЦИМБАЛЮК.

В областной милиции подтверждают факт задержания воров, однако более детальных комментариев не дают. Ранее правоохранители говорили, что злоумышленники только пытались проникнуть в дом М.ЦИМБАЛЮКА в селе Смиковцы Тернопольского района, однако ничего оттуда не украли, поскольку кто-то их напугал.

По словам же председателя ТОГА, воры украли недорогие вещи его жены, «которые были ценны ей с моральной точки зрения».