БЮТ заблокировал трибуну парлмента

Фракция “БЮТ - Батькивщина” заблокировала трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от этой фракции настаивают на первоочередном рассмотрении сегодня законопроектов относительно установления моратория на повышение пенсионного возраста для женщин, а также законопроекта о введении налоговых каникул для малого бизнеса.

Парламент отказался рассмотреть сегодня эти вопросы в первоочередном порядке, но они есть в повестке дня на сегодня, кроме постановления, которое касается моратория на повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения.

В то же время парламент поддержал решение о продления сегодняшнего заседания до тех пор, пока не будут рассмотрены все законопроекты повестки дня.

За данное решение проголосовали 232 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.