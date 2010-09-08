Фракция БЮТ в ВР потеряла трех нардепов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил на заседании парламента решение фракции БЮТ об исключении из состава фракции народных депутатов Богдана ГУБСКОГО, Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Арнольда РАДОВЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что, в соответствии с регламентом парламента, отныне эти народные депутате является внефракционными.