Фракция БЮТ в ВР потеряла трех нардепов
10:15, 08 сентября 2010Политика
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Литвин объявил официально
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил на заседании парламента решение фракции БЮТ об исключении из состава фракции народных депутатов Богдана ГУБСКОГО, Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Арнольда РАДОВЦА.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что, в соответствии с регламентом парламента, отныне эти народные депутате является внефракционными.
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