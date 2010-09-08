УНП просит прокурора возбудить дело против Партии регионов

Днепропетровская областная организация Украинской народной партии обратилась к прокурору области Михаилу КОСЮТЕ с заявлением, в котором требует возбудить уголовное дело по факту ведения активистами Партии регионов незаконной политической агитации в школах в районном центре Соленое 1 сентября.

Об этом УНИАН сообщил председатель Днепропетровской облорганизации УНП Анатолий СОКОРИНСКИЙ.

По его словам, 1 сентября текущего года члены местной организации Партии регионов явились на школьные линейки с партийными флагами и другой партийной символикой.

«Таким образом, члены Партии регионов превратили школьную линейку в политическую акцию, что является вопиющим нарушением ст. 4 закона Украины «Об объединениях граждан», - подчеркнул А.СОКОРИНСКИЙ.