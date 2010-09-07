Тимошенко рассказала, кто нагреет руки на подорожании метро в Киеве

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что повышение стоимости проезда в Киевском метрополитене приведет к обогащению финансовых спонсоров и окружению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на митинге сторонников оппозиции возле Верховной Рады.

"Выступили заместители руководства метро и сказали, что себестоимость проезда в метро – 80 копеек. А почему установили 2 гривни? Очень простой ответ: отстранили ЧЕРНОВЕЦКОГО, поставили донецкого "смотрящего" в Киев, и он сегодня, по сути, владеет финансовыми потоками метрополитена", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" также предположила, что следующим шагом власти станет повышение тарифов на электроэнергию.

"То же будет происходить и с электроэнергией, потому что первый и главный партнер ЯНУКОВИЧА владеет сегодня 90% генерации электроэнергии в Украине, и каждое повышение хотя бы на долю копейки будет идти не государству", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.