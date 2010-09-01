Репортеры без границ пообещали Януковичу вернуться

Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА превратить в реальность его обещания способствовать демократизации Украины.

Об этом говорится в докладе “Репортеров без границ” под названием “Искушение править” (Temptation to control) по результатам визита руководства организации в Украину в июле этого года, опубликованном на официальном сайте “Репортеров без границ”.

Доклад подает обзор значительного увеличения нарушений свободы слова, которое наблюдается с того времени, как В.ЯНУКОВИЧ стал Президентом в феврале 2010 года.

На протяжении своего визита генеральный секретарь «Репортеров без границ» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР и руководитель отдела по делам Европы и стран бывшего СССР Эльза ВИДАЛЬ провели встречи с журналистами центральных и региональных СМИ, членами журналистских организаций по защите свободы слова и депутатами от правящей партии и оппозиции. Организацию информировали о случаях, связанных с физическими нападениями на журналистов, прямым препятствованием их деятельности и цензурой.

В докладе отмечается, что эта тенденция была подтверждена исчезновением харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА и недавним решением суда относительно выделения частот телеканалам ТВі и “5 канал”, которое признано незаконным.

“Репортеры без границ” отмечают, что выделение частот на вещание является ключевым вопросом. 30 августа Киевский апелляционный административный суд принял решение против ТВі и “5 канала”, “удовлетворив иск телеканалов Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который одновременно возглавляет СБУ и является членом Высшего совета юстиции”.

“Этот вердикт стал ударом по независимости телевидения и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. «Репортеры без границ» рассматривают его как цензуру, направленную против двух телеканалов, которые наиболее критически относятся к власти», говорится в докладе.

30 августа, во время обсуждения гражданских свобод в Украине с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что он «больше всего заинтересован» в том, чтобы процесс демократизации Украины происходил успешно. «Репортеры без границ» надеются, что “эти обещания являются реальными, и что будет приложен максимум усилий, чтобы пролить свет на исчезновение В.КЛИМЕНТЬЕВА, избежать безнаказанности и преград, которыми запомнилось расследование похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе”, отмечается в докладе.

«Репортеры без границ» заявляют, что открыты к диалогу с украинскими политиками и скоро вернутся в Украину, чтобы встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ по его приглашению.