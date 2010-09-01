Кинах предлагает создать центральный орган на стыке Кабмина и СНБО

Комиссия по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса при Президенте Украины предлагает создать Агентство по вопросам оборонной промышленности. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Анатолий Кинах на I Всеукраинском форуме оборонной промышленности. Вопрос планируется вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в сентябре.

"Это должен быть центральный орган исполнительной власти, работающий на стыке "Кабинет Министров - СНБО", - сказал А.Кинах. По его словам, в настоящее время около 160 предприятий и конструкторских бюро распределены между 10 ведомствами, в том числе между министерствами промышленной политики и обороны, космическим агентством, фондом государственного имущества.

А.Кинах выступает также за создание вертикально интегрированных структур в авиастроении, производстве ракет, средств связи, кораблей и т.д. По его мнению, до конца года необходимо принять законы о военно-техническом сотрудничестве, об особенностях корпоратизации, акционирования и приватизации предприятий оборонной промышленности, о государственном оборонном заказе. Этот пункт также войдет в проект решения СНБО.

Впрочем, А.Кинах отметил, что комиссия не предлагает ввести должность вице-премьера - министра обороны, замечает РосБизнесКонсалтинг.

2 сентября, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция по результатам работы «Первого Всеукраинского форума оборонной промышленности». В ходе пресс-конференции будет дана оценка нынешнего состояния ОПК Украины, названы альтернативные возможности развитию и реформирования оборонной промышленности, оглашен рейтинг предприятий ОПК Украины, сформированный экспертами в области безопасности. В работе пресс-конференции примут участие: президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимир ГРЕК, генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег КОРОСТЕЛЕВ, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.