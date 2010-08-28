Соболев: предложения ПР не решают ключевую проблему

Предложенные Партией регионов изменения к закону о местных выборах являются лишь “косметическими”.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ вчера на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, несмотря на то, что “произошло прозрение господина ЕФРЕМОВА (именно лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ - автор этих изменений к закону - УНИАН) и он признал, что закон был принят недемократичный, это не решает ключевого вопроса”.

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что таким ключевым вопросом является принцип формирования участковых избирательных комиссий. По его словам, “в этой части законопроект вообще не предусматривает никаких изменений”. Он напомнил, что в действующем законе предусмотрено, что участковые избирательные комиссии будут формироваться территориальными избирательными комиссиями, в которых абсолютное большинство представителей трех фракций - Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

“Поэтому вы представляете, какие это будут участковые избирательные комиссии”, - отметил он.

С.СОБОЛЕВ сказал, что БЮТ внесет предложения относительно изменений при формировании участковых комиссий, однако выразил сомнение, что эти предложения будут поддержаны.

С.СОБОЛЕВ отметил, что БЮТ поддерживала и будет поддерживать изменения к закону о местных выборах в части снятия ограничения на возможность участия в местных выборах организаций политических партий, которые образованы позже, чем за 365 дней до дня выборов.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятый парламентом закон содержит некоторые положения, которые не отвечают “демократическим принципам и международным стандартам”. В частности, “это касается закрепленного в законе дискриминационного критерия, согласно которому только те местные организации партий, которые зарегистрированы не позднее, чем за 365 дней до дня выборов, имеют право выдвигать кандидатов на местных выборах”. Поэтому законопроектом предлагается снять ограничения относительно возможности участия в местных выборах местных организаций политических партий, созданных позднее, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставить возможность всем местным организациям политических партий выдвигать своих кандидатов.

Кроме того, предлагается изменить принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, увеличить состав территориальных избирательных комиссий до 18 человек и предоставить право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям политических партий, представленных в Верховной Раде Украины текущего созыва, а всем местным организациям политических партий, зарегистрированных в Украине.

Определить четкий порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, представленных в Верховной Раде Украины текущего созыва, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями политических партий, которые будут определяться путем жеребьевки.