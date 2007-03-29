Готовят ли в Харькове автобусы боевиков на Киев и зачем им флаги БЮТ?

Советник председателя Харьковской облгосадминистрации Иван ВАРЧЕНКО заявил, что к мирной акции в Киеве, которую планируют в субботу провести БЮТ, Блок «Наша Украина» и “Народная самооборона", готовятся провокации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН И.ВАРЧЕНКО, «из достоверных источников» ему стало известно, что «в Харькове формируются несколько автобусов с боевиками на Киев, которые будут создавать и исполнять провокации». Не исключено, сказал он, что «эти группы будут ехать под флагами БЮТ и «Нашей Украины».

«Мы просим СБУ и милицию уделить внимание этой информации, поскольку, как нам стало известно, - сказал И.ВАРЧЕНКО, - ни БЮТ, ни Блок «Наша Украина» не планируют выезда из Харькова организованных массовых групп для участия в субботу в мирных мероприятиях в Киеве».

«Стражи порядка, - отметил советник губернатора, - должны адекватно отреагировать, поскольку автобусами будут ехать явно не представители оппозиции, и следует остановить эти группы, под какими бы флагами они ни маскировались».

«Мы заинтересованы, чтобы все провокации были придушены в зародыше, и просим правоохранительные органы обеспечить реализацию права граждан на мирное собрание, гарантированное статьей 39 Конституции Украины», - отметил И.ВАРЧЕНКО.