«Позиция Президента» может испортить нардепам отпуск

До конца лета Верховная Рада Украины может провести внеочередную сессию с целью коррекции закона о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

"Внеочередная сессия может состояться до 31 августа", - сказал он, отметив, что сейчас наблюдаются споры вокруг отдельных позиций этого закона, а поэтому "есть позиция Президента" относительно необходимости внесения корректив.