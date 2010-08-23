«Позиция Президента» может испортить нардепам отпуск
13:40, 23 августа 2010Политика
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Новость сообщил Литвин
До конца лета Верховная Рада Украины может провести внеочередную сессию с целью коррекции закона о местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
"Внеочередная сессия может состояться до 31 августа", - сказал он, отметив, что сейчас наблюдаются споры вокруг отдельных позиций этого закона, а поэтому "есть позиция Президента" относительно необходимости внесения корректив.
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