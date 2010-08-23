Янукович не хочет, чтобы Шевченко воспринимали, как "деда в тулупе"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл музей Тараса Шевченко Национального Шевченковского заповедника в Каневе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ вручил государственные награды, в частности, ордена князя Ярослава Мудрого и ордена “За заслуги” людям, внесших значительный вклад в восстановление музея.

Открывая музей Т.Шевченко, он отметил, что этот музей в течение семи лет был изъят из национального наследия Кобзаря (был закрыт на ремонт – УНИАН).

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в Украине создан образ Т.Шевченко как “старого деда в тулупу и мохнатой шапке, хотя он прожил всего 47 лет. Но он не был такой. Во время его жизни в Санкт-Петербурге он стал культовой фигурой в Российской империи и вел светскую жизнь”.