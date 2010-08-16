Наша Украина предупреждает об антиконституционном перевороте

Партия "Наша Украина" обращается к судьям Конституционного Суда Украины с требованием не допустить антиконституционного переворота через отмену политической реформы, принятой в 2004 году.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии "Наша Украина".

"Политическая партия "Наша Украина" заявляет, что в случае реализации сценария по отмене политреформы 2004 года такое наглое пренебрежение законами и Конституцией Украины не должно остаться безнаказанным. Все заказчики и исполнители преступлений перед Конституцией должны ответить за совершенное", - говорится в заявлении.

"Наша Украина" обратилась к судьям КС, политикам, всем небезразличным гражданам с просьбой не пропустить "еще один антиконституционный переворот и стать на защиту свободы и демократии в стране". "Изменения к Конституции должны вноситься лишь после широкого публичного обсуждения, в соответствии с нормами самой Конституции. При этом последнее слово всегда принадлежит украинскому народу – как единственному носителю суверенитета и единственному источнику власти в Украине", - отмечается в заявлении.

Партия "Наша Украина" напоминает, что механизм внесения каких-нибудь изменений в Конституцию четко прописан в самой Конституции и не предусматривает отмены всего Основного Закона или отдельных его положений Конституционным Судом. "Суд проверяет конституционность лишь тех норм Конституции, которые еще не вступили в силу и не стали неотъемлемой частью этого акта высшей юридической силы. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 85 Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины является исключительным полномочием единственного законодательного органа страны – Верховной Рады Украины", - объясняется в заявлении.

Заявляя о своей позиции, в "Нашей Украине" ссылаются на официальное толкование статьи 159 Конституции Украины в решении самого КС № 8-рп/98 от 9 июня 1998 года. "Отсюда следует, что Конституционный Суд Украины не вправе решать вместо Верховной Рады целесообразность внесения (или отмены) изменений в текст Конституции Украины", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в КС обратились 252 народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года № 2222–IV.

Тогда ВР внесла изменения в Основной Закон, превратив Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия главы государства были несколько ограничены. В соответствии с изменениями, Кабинет министров Украины стал высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно Верховной Раде в пределах, предусмотренных этой Конституцией.