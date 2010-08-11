Руководителей "Нашей Украины" просят рассчитаться с работниками

Прокуратура Ровенской области обратилась с письмом к председателю политсовета партии «Наша Украина» Вере УЛЬЯНЧЕНКО, в котором просит оказать финансовую помощь для выплаты зарплаты работникам областной организации партии на сумму более 530 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры, областная парторганизация «Нашей Украины» является одним из самых больших должников в регионе по выплате зарплаты своим работникам.

При этом самым большим должником, по данным прокуратуры области, является государственное предприятие «Ровенский автомобильный ремонтный завод», которое принадлежит Минобороны Украины. Предприятие задолжало своим работникам более 3 млн. грн. зарплаты. По этому поводу прокуратура области также обратилась с письмом к министру обороны с просьбой решить вопрос погашения задолженности по выплате зарплаты на этом предприятии.