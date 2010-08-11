Губернатор - журналистам: разве в деньгах счастье, дорогие мои?

Губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк считает вопросы журналистов об объемах финансирования объектов коммунальной собственности неуместными.

«Слышите, но разве в деньгах счастье, дорогие мои?», - ответил он во время презентации 10 августа Единого координационного центра по подготовке и проведению финальной части Евро-2012 на вопрос журналиста одного из телеканалов о стоимости создания центра.

По словам Анатолия Близнюка, центр создан на базе уже существующего объекта областной коммунальной собственности.

«Единственное, вот баннер этот сделали. Ну знаете, сколько он там? Гривень 500 или 700 стоит. Ну столы там, телефоны, прямая связь», - сообщил губернатор.

Анатолий Близнюк также подверг критике методы работы журналистов Донецкой области и дал совет, как правильно подавать информацию.

«Вы должны людям показать голое поле, а потом на его месте - стадион «Олимпийский». Вы должны показать пустое место и взлетно-посадочную полосу новую», - рассказал Близнюк.

Для получения необходимой информации он посоветовал работникам СМИ пользоваться возможностями мировых информационных систем.

«Пожалуйста, в «Гугл» заходите, смотрите из космоса - все там видно. Печатайте, показывайте, какие проблемы? А вы, извините, вот думаете, вот как бы задать вопрос, чтоб такое вот там Близнюк что-то там сотворил. Не надо этого делать. Давайте вместе работать плодотворно на ту задачу, которую мы перед собой поставили», - призвал журналистов к конструктивной работе губернатор.

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