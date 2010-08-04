Эксперты считают, что повышение тарифов на ЖКУ ударит по рейтингу ПР

Политические эксперты считают, что поднятие тарифов на жилищно-коммунальные услуги существенно повлияет на рейтинг Партии регионов на местных выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PR-группой Polittech. Политическим экспертам задавали вопрос: «Повлияет ли решение правительства повысить цену для газ для населения на 50% с 1 августа с.г. и поднятие тарифов ЖКХ в среднем по стране на 25% на рейтинг Партии регионов на местных выборах 31 октября с.г.?».

Политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ думает, что повлияет. Но, говорит эксперт, “следует учесть, что все-таки они взяли кредит в МВФ, который будут пытаться использовать в качестве так называемой «подушки». Кроме того, в действительности все будет больше зависеть от конъюнктуры в мировой экономике, от того, насколько будет покупаться традиционный украинский экспорт. Если ситуация останется стабильной - то это хорошо, а если будет ухудшение, тогда, безусловно, это будет дополнительным фактором для ухудшения ситуации в украинской экономике, что, безусловно, отразится на рейтинге ПР”. В то же время, считает А.ГАРАНЬ, “в канун выборов Партия регионов делает все для того, чтобы ее рейтинги минимально влияли на избирательный процесс. Свидетельством этого является принятие закона о местных выборах, в котором все сделано для предоставления преференций одной политические силе”.

Политический эксперт Александр ПАЛИЙ убежден, что повышение тарифов на ЖКУ “существенно повлияет и на рейтинг Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и правящую команду из-за того, что ее действия являются нелогичными и даже абсурдными. «Помаранчевая» команда, при всей критике ее, не поднимала тарифы на газ, несмотря на постоянный рост закупочной цены. В то же время В.ЯНУКОВИЧ и правящая команда, которые получили от “Газпрома” скидку на газ в 30%, почему-то не снижают тарифы, а наоборот - поднимают их на 50%”. По словам А.ПАЛИЯ, все это свидетельствует о том, что маржа колоссальная - в 80% - идет в вполне определенный карман, и мне кажется, что эти простые цифры лучше всего подействуют на избирателей незаидеализированных, на тех, которые наиболее ориентированы на материальные вещи. Я думаю, что этот аргумент будет достаточно разрушительным, и оппозиции было бы целесообразно использовать эту ситуацию, тем более, что люди почувствуют и увидят эти цифры на своих счетах и по ценам на базарах”.

Политолог Владимир ЦИБУЛЬКО отмечает, что “повышение цен – это только элемент тотальной лжи власти, то есть фактически все, что мы имеем, это привычка не видеть собственного избирателя и не иметь никаких обязательств на второй день после выборов. Вот все это и произошло. Регионалы демонстрируют собственную «политическую культуру» - это советский стиль, стиль отношения к народу как к своему подчиненному. Собственно говоря – это демонстрация советизации во всех своих проявлениях”.

По словам политтехнолога, директора центра «Социополис» Владимира ПОЛЯКОВА, власть, приняв решение о повышении цены на газ для населения на 50% с первого августа текущего года, чтобы получить кредит МВФ, забыла сообщить гражданам, что это означает и повышение тарифов на услуги ЖКХ. Поэтому, когда люди получат новые платежки в сентябре, они увидят сумму, что в среднем на 25% будет выше предыдущей. “Более того, попытка оппозиции донести эту информацию к населению вызывает сопротивление со стороны властных институтов. Да, например, в Черкасском штабе БЮТ властью были изъяты листовки, в которых сообщалось о повышении тарифов ЖКХ. Это делается потому, что Партии регионов в канун местных выборов не выгодно говорить на эту болезненную для избирателей тему. Им выгодно просто замалчивать тему тарифов на ЖКУ, а лучше совсем не замечать, что происходит в реальной жизни, продолжая с экранов телевизора говорить об экономическом росте”, - отметил В.ПОЛЯКОВ.