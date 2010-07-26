Эксперт: Путин приезжал, чтобы "убедиться, что партнер под контролем"

Визит главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Крым, где находится Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, 24 июля был «инспекционным».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании в 1998-2002 годах Владимир ВАСИЛЕНКО.

«Это, скорее, инспекционная поездка ПУТИНА», - сказал В.ВАСИЛЕНКО. По его словам, главной целью визита В.ПУТИНА в Крым было «убедиться, что партнер под контролем».

По мнению В.ВАСИЛЕНКО, встречи украинской власти с руководством Российской Федерации являются одним из методов внешней политики России относительно Украины. «Это продуманная система, как контролировать выполнение Украиной заказов российской власти», - считает В.ВАСИЛЕНКО.

Также, по его мнению, главной целью России является уничтожение украинской Украины на первом этапе, а впоследствии – ликвидации независимости Украины. Кроме того, он выразил мнение, что принятие закона об Основах внешней и внутренней политики и закрепление в нем внеблокового статуса Украины привело к изоляции. Также В.ВАСИЛЕНКО отметил, что Украина перестала быть интересной для НАТО