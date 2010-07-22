Табачник продлил вступительную кампанию

Ввиду многочисленных обращений абитуриентов и их родителей, Министерство образования и науки Украины приняло решение продлить срок вступительной кампании на 5 дней.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства. То есть первый этап вступительной кампании - подача абитуриентами документов в высшие учебные заведения - продлен до 5 августа 2010 года.

Интересно, что еще вчера министр думал, что "все разговоры о том, что кто-то не успевает подать заявление — это истерика прессы и суперактивных родителей". "Ближе к окончанию нынешних сроков мы соберемся с ректорами. И в случае необходимости отдельным вузам будет разрешено продлить прием документов на 5 дней — до 5 августа", — объяснил «Сегодня» министр образования Дмитрий Табачник.