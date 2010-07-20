Диденко опасается за свою жизнь

Бывший первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО опасается, что его могут лишить жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом города Киева апелляции на решение Печерского райсуда столицы о его аресте.

«Я не отвергаю тот фактор, что дерзкие политические группы, подстрекаемые своими экономическими заказчиками, прибегнут к тому, чтобы меня просто лишить жизни», - сказал И.ДИДЕНКО.

Также он отметил, что условия его содержания в столичном Лукьяновском СИЗО являются неудовлетворительными.

Кроме того, И.ДИДЕНКО подчеркнул, что не уклонялся от следствия, и в период с 15 июня по сегодняшний день следователь поставил ему только 15 вопросов.

Как сказал И.ДИДЕНКО, он приглашает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Лукьяновский СИЗО, чтобы тот посмотрел на условия содержания.

Также он заявил, что собирается официально записаться на прием к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.