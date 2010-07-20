Диденко опасается за свою жизнь
Просится на прием к Хорошковскому
|Игорь ДИДЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом города Киева апелляции на решение Печерского райсуда столицы о его аресте.
«Я не отвергаю тот фактор, что дерзкие политические группы, подстрекаемые своими экономическими заказчиками, прибегнут к тому, чтобы меня просто лишить жизни», - сказал И.ДИДЕНКО.
Также он отметил, что условия его содержания в столичном Лукьяновском СИЗО являются неудовлетворительными.
Кроме того, И.ДИДЕНКО подчеркнул, что не уклонялся от следствия, и в период с 15 июня по сегодняшний день следователь поставил ему только 15 вопросов.
Как сказал И.ДИДЕНКО, он приглашает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Лукьяновский СИЗО, чтобы тот посмотрел на условия содержания.
Также он заявил, что собирается официально записаться на прием к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.