Чечетов: Кравчук называл Януковича чуть ли не родным сыном
или Когда политики говорят правду?
Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ констатирует, что три года назад политические взгляды бывшего Президента Украины Леонида КРАВЧУКА были кардинально противоположными.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу сегодняшнего выступления Л.КРАВЧУКА на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.
«Слушал сегодня выступление бывшего Президента Леонида КРАВЧУКА на торжественном заседании Верховной Рады, в котором он подверг критике всех, а больше всего действующую власть, и не мог не вспомнить, что лишь три года назад КРАВЧУК не жалел усилий, чтобы хвалить В.ЯНУКОВИЧА и Партию регионов. И именно с этой политической силой и ее лидером связывал Леонид Макарович динамическое развитие Украины”, - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.
Он, в частности, напомнил, как Л.КРАВЧУК, выступая на съезде Партии регионов 4 августа 2007 года, дал высокую оценку В.ЯНУКОВИЧУ и возглавляемой им партии.
Также, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, Л.КРАВЧУК выражал твердое убеждение, что экономический рост в Украине происходит только благодаря В.ЯНУКОВИЧУ. В частности, отметил депутат, тогда Л.КРАВЧУК сказал, что "первый раз, когда Виктор Федорович пришел, ВВП начал расти. И так было во второй раз, когда он пришел...”.
Да и начал Л.КРАВЧУК тогда свое выступление, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, с того, что “для него премьер – чуть ли не родной сын”. "На моих глазах сформировался лидер Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ...", - процитировал депутат экс-президента.
Кроме того, утверждает М.ЧЕЧЕТОВ, Л.КРАВЧУК еще и похвалил Партию регионов за то, что она "не позволяет себе политического базара, как это себе может позволить политическая малышня".
“Вот и думаешь, когда же этот известный политик говорил правду. Сегодня или три года назад?” - резюмировал М.ЧЕЧЕТОВ.
Как сообщалось, сегодня в парламенте Л.КРАВЧУК критиковал нынешнюю власть за попытку снова переписать Конституцию под существующую политическую ситуацию. Он заметил, что это является ничем иным, как потасовкой и безответственностью.