Кравчук раскритиковал «мальчиков», которые сделали представление в КС

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид КРАВЧУК критикует нынешнюю власть за попытки снова переписать Конституцию под существующую политическую ситуацию.

Об этом он заявил сегодня во время торжественного заседания ВР по случаю 20-й годовщины Декларации о суверенитете.

Л.КРАВЧУК заметил, что, как только возник тезис о том, что Конституция 1996 года лучше, то сразу возникло желание вернуть ее действие. «Но вы пригласите президента КУЧМУ, и спросите, отчего он в 2004 году, имея такую блестящую Конституцию, по собственной воле и инициативе подал в Верховную Раду новую Конституцию – не президентско-парламентскую, а парламентско-президентскую», - сказал он.

Л.КРАВЧУК заметил, что он ставил этот вопрос перед Л.КУЧМОЙ, и тот объяснил, что новая Конституция будет лучше и демократичнее. «А сегодня уже сразу есть конституционное представление. Мальчики сразу побежали и написали», - добавил первый Президент Украины. Он заметил, что это является ни чем иным, как потасовкой и безответственностью.