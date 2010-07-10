Нардепы уже начали валить поправки регионалов

Народные депутаты уже рассмотрели 510 из 1336 поправок к законопроекту "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали поправку, внесенную председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. Он предлагал разрешить самовыдвигаться кандидатам на должность городского председателя.

Таким образом, в законопроекте остается норма, принятая в первом чтении, согласно которой самовыдвигаться для участия в выборах могут кандидаты на должность сельского и поселкового председателя, а кандидатов на должности мэров имеют право выдвигать только политические партии.