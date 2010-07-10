МВД отрицает конфликт с СБУ

Министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что у него нет конфликта с главой СБУ Валерием Хорошковским.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.

"Мы с Валерием Ивановичем работаем конструктивно, работаем вместе. Есть определенные спецвозможности у СБУ, есть определенные возможности у МВД", - отметил министр, комментируя информацию о том, что между Могилевым и Хорошковским разгорелся конфликт..

"Эти возможности одной и другой службы мы эффективно используем для выполнения тех задач, которые нам ставит президент по борьбе с преступностью в стране", - заявил глава МВД.

"Это взаимодействие вполне рабочее, нормальное. Я не вижу ни малейших натянутых отношений между мной и Валерием Ивановичем...О войне между Хорошковским и мной речь не идет абсолютно", - цитирует Могилева Украинская правда.