Соболев заявляет, что Хорошковский шантажирует оппозицию

Задержание бывшего заместителя руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО является прямым шантажом оппозиции председателем СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ.

Об этом заявил заместитель председателя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Поскольку им не удалось сломать офицера МАКАРЕНКО, который сейчас находится в камере с шестью обвиняемыми в убийствах, в изнасилованиях, с тем же известным «колядовщиком» ЗВАРИЧЕМ. Понятно, что все это делалось с одной целью – морально и физически сломать МАКАРЕНКО. Это им не удалось», - сказал он.

«Теперь они использовали этот опыт против ДИДЕНКО», - добавил С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что СБУ не удастся сломать И.ДИДЕНКО, как и экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

«ДИДЕНКО выдержал годы в немецкой тюрьме и с поднятой головой вышел оттуда, доказав свою невиновность. Я думаю, и нынешней власти не удастся сломать его», - сказал народный депутат.

«У нас получается, что все те, кто ДИДЕНКО когда-то сдавал в немецкую тюрьму, теперь ходят в вице-премьерах - реформаторах, а ДИДЕНКО, который доказал свою невиновность и защищал интересы Украины, вновь угрожает заключение», - сказал С.СОБОЛЕВ.

«Ни у ХОРОШКОВСКОГО, ни у тех людей, которых он лоббирует, ничего не получится, ведь МАКАРЕНКО уже доказал, что настоящие офицеры не сдаются, потому что это не такие «липовые» офицеры, которые из водителей киевских зоопарков непосредственно руководят СБУ, а это действительно офицеры, которые будут держаться, несмотря ни на что», - резюмировал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту причинения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 9 июля, СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.