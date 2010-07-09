Нардепы коалиции променяли заседание ВР на банкет у Януковича?

Вечернее заседание Верховной Рады открыто, но в сессионном зале отсутствуют почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия вечернего заседания в сессионном зале зарегистрировались лишь 192 народных депутата.

Первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК утверждает, что в соответствии с Регламентом ВР заседание можно открыть, если в зале присутствуют меньше 226 народных депутатов.

Из сессионного зала звучат реплики народных депутатов от оппозиции: “Где фракции коалиции?”. На это А.МАРТЫНЮК ответил: "Ну что ж, сегодня большой праздник (день рождения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА)”.