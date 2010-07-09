Нардепы коалиции променяли заседание ВР на банкет у Януковича?
16:17, 09 июля 2010Политика
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В зале - 192 нардепа
Вечернее заседание Верховной Рады открыто, но в сессионном зале отсутствуют почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.
Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия вечернего заседания в сессионном зале зарегистрировались лишь 192 народных депутата.
Первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК утверждает, что в соответствии с Регламентом ВР заседание можно открыть, если в зале присутствуют меньше 226 народных депутатов.
Из сессионного зала звучат реплики народных депутатов от оппозиции: “Где фракции коалиции?”. На это А.МАРТЫНЮК ответил: "Ну что ж, сегодня большой праздник (день рождения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА)”.
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