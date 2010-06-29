Тимошенко в Харькове вырубили свет

Сегодня утром в Харькове в помещении выставочного центра «Радмир Экспохолл», где должна была начаться отчетно-выборная конференция областной организации партии «Батькивщина», был отключен свет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный председатель областной парторганизации Арсен АВАКОВ сообщил на совместной с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции.

По словам А.АВАКОВА, в связи с этими обстоятельствами организаторам пришлось перейти на резервный источник питания. А.АВАКОВ утверждает, что обесточивание центра за все время его работы произошло впервые.

Экс-губернатор также выразил недоумение в связи с тем, что политические оппоненты БЮТ из Партии регионов организовали пикет в знак протеста против приезда Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, в местном аэропорту лидера БЮТ «на солнцепеке» встречали около 600 человек – работников образования.