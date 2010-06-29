Хиллари Клинтон будет в Киеве уже в пятницу

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН посетит Украину с официальным визитом 2-3 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

В рамках визита состоится второе заседание Украинско-Американского комитета по стратегическому партнерству.

Х.КЛИНТОН встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и другими высокопоставленными должностными лицами, в частности, с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Кроме того, Х.КЛИНТОН встретится с представителями гражданского общества и независимых СМИ.

Как сообщал УНИАН, ранее визит Госсекретаря США Х.КЛИНТОН в Украину был запланирован на 4-5 июля.