БЮТ и НУ-НС потребовался перерыв

В работе парламенте по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ объявлен перерыв до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом повестки дня, который должна была рассматривать Верховная Рада, было избрание членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, председательствующий сегодня на заседании, пригласил лидеров фракций и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрея ШЕВЧЕНКО на заседание Согласительного совета для рассмотрения данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ после объявления перерыва заблокировала трибуну парламента.