Экс-глава Госрезерва о крупном разворовывании: таких запасов не было

Экс-руководитель Госрезерва, депутат БЮТ Михаил Поживанов считает нереальным разворовывание 7 миллиардов гривен в Госрезерве, так как столько и не было.

Об этом он заявил в интервью "Би-Би-Си", комментируя заявление главы СБУ Валерия Хорошковского о том, что открыто дело по факту разворовывания около 550 миллионов гривен из госрезерва, "но общая сумма разворовывания - более 7,5 миллиардов гривен".

"На мой взгляд, это нереально, на такую сумму и запасов не было. Но это все зависит по каким ценам считать, по какому качеству считать некоторые вещи, - это очень специфическая система государственно-материального резерва", - сказал Поживанов.

"Каждый может говорить все, что угодно. Я могу сказать, что план реализации на 2008 год, когда я там (в Госрезерве) работал, составлял по бюджету 870 миллионов гривен. При мне ни одна материальная ценность не выводилась из номенклатуры государственного резерва, запас материальных ценностей не снижался", - заверил он.

Поживанов также подчеркнул, что если что-то и разворовывалось - то уже после него:

"Я могу сказать, что до декабря 2008 года такого не было. А что было после я не знаю, и никакой ответственности не несу. Это надо смотреть. Я знаю, что когда меня уволили, то подобных вещей не было. Перед моим увольнением была проверка КРУ, счетной палаты, и они как раз закончили ноябрь - начало декабря месяца, и все было на месте. А что происходило потом на протяжении полутора лет, то как я могу это комментировать?"

Вместе с тем, Проживанов предположил, что на протяжении 2009 года могла быть изменена система сбережения, и вместо того, чтобы сохранять товаро-материальные ценности в системе предприятий госрезерва, они хранились у товаропроизводителей.

БЮТовец считает, что заявление главы СБУ относительно разворовываний бюджетных средств скорее направлено на то, чтобы перепугать людей:

"Я думаю, что это большое желание перепугать общественность. Ибо после того, как было создано новое правительство, я имел долгий разговор с вице-премьером Клюевым Андреем Петровичем. Я ему рассказал о том, что я знал по системе, так как там есть некоторые вещи под грифом "совершенно секретно". Потом на эту должность планировался Юрий Соломатин, я имел и с ним разговор. Потом почему-то был назначен Николай Злочевский, но с ним я не встречался. А проверки, то там каждые полгода проводят проверки, и за каждые полгода очень легко проверяется".

Поживанов также отметил: "Начиная с декабря 2008 года на всех должностях госрезерва работали представители Блока Владимира Литвина. И это было условие почему меня увольняли в 2008 году. И потому я думаю, что, возможно, это (заявления Хорошковского) определенное давление, чтоб господин Литвин вел себя как нужно, мне так кажется".

Как известно, раньше глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский заявил, что государственный резерв "фактически разворован полностью" и "выявлены разворовывания и нецелевое использование фондов госрезерва на сумму почти 7 миллиардов гривен".

Украинская правда