В Украину прибудет президент Шри-Ланки

С 29 июня по 3 июля в Украине с официальным визитом будет находиться Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Махинда РАДЖАПАКСА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, объявляется аккредитация на освещение прибытия 29 июня в 17.00 Президента Шри-Ланки в международный аэропорт «Борисполь».

Представители СМИ должны прибыть в аэропорт до 16.30

Завершение аккредитации - в 10.00 29 июня.

Тел. для аккредитации: 238-15-29, 238-17-20.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита предусмотрены встречи М.РАДЖАПАКСИ с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Программой пребывания М.РАДЖАПАКСИ также предусмотрено проведение бизнес-форума, целью которого является содействие динамическому развитию двусторонних контактов на уровне предприятий и компаний, обеспечению закрепления украинских товаропроизводителей на рынке Шри-Ланки.

Во время визита планируется подписать ряд соглашений, в частности, о сотрудничестве в туристической и военно-технической сферах.