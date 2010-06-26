Азаров и Шуфрич срочно вылетели на Буковину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ срочно вылетели на Буковину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, во время поездки Н.АЗАРОВ ознакомится с ходом ликвидации последствий наводнения, что произошло на Буковине в результате сильных дождей с 22 по 24 июня.

Глава правительства заслушает доклад МЧС о ситуации и принятых мерах, осмотрит объекты на территории, пострадавшей во время стихийного бедствия, и пообщается с жителями области.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных дождей с 22 по 24 июня на территории Черновицкой области от разлива рек, подъема ґрунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод в 9 районах и г. Черновцы было подтоплено 65 населенных пунктов, повреждено 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.