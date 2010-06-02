Нардепы из «группы Портнова» намекают на раскол в БЮТ

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает неуместной инициативу руководства БЮТ о перерегистрации депутатов фракции, поскольку это может привести к появлению еще одной фракции БЮТ в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время брифинга.

«Я сторонник той точки зрения, что сама процедура перерегистрации может привести к тому, что появится какая-то новая фракция, в которую не войдут депутаты, которые уже являются членами фракции БЮТ», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО заметил, что фракция БЮТ была создана в начале работы парламента нынешнего созыва и она никуда не исчезала.

В свою очередь народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК отметил, что с момента работы ВР нынешнего созыва все депутаты, избранные по спискам БЮТ, написали заявления о вхождении в одноименную фракцию.

По его словам, в соответствии с положением о фракции БЮТ, реорганизация может происходить двумя путями – исключение депутата из списка фракции БЮТ и включение в состав фракции депутатов, которые избирались по спискам других политических сил.

«Ни первое, ни второе сегодня не происходит. Происходит какая-то непонятная перерегистрация», - сказал С.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, по инициативе руководства БЮТ была проведена перерегистрация депутатов от БЮТ и по состоянию на 1 июня свое намерение работать дальше во фракции подтвердили 130 народных депутатов.

Справка УНИАН. Депутаты от БЮТ В.ПИСАРЕНКО и С.ОЛИЙНЫК принадлежат к так называемой «группе Портнова» в ВР.

Андрей ПОРТНОВ, который раньше был членом команды БЮТ, назначен заместителем главы Администрации Президента.