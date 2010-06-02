Фракция БЮТ демонстративно покинула сессионный зал

Фракция БЮТ не будет участвовать в сегодняшнем заседании Верховной Рады, поскольку в повестку дня не были включены законопроекты, на рассмотрении которых настаивает оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Она напомнила, что в среду, согласно Регламенту парламента, повестку дня формируют оппозиционные фракции.

«Речь шла о включении в повестку дня законопроектов, которые предлагает оппозиция, но, к сожалению, коалиция решила, что даже этого не стоит делать», - сказала народный депутат.

Е.БОДНАР заметила, что фракция БЮТ не видит смысла сегодня работать в сессионном зале. Она сообщила, что сейчас состоится заседание фракции, после которого депутаты будут работать в комитетах.

В то же время Е.БОДНАР отметила, что фракция БЮТ завтра будет работать в сессионном зале парламента.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ настаивает на рассмотрении 2 июня пакета законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.