Инициаторам установления памятника Сталину советуют побывать на Соловках

Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО посоветовал инициаторам установления памятника Иосифу Сталину в Запорожье съездить на Соловки.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя события вокруг установления памятника Сталину в Запорожье.

“Я бы посоветовал этим инициаторам установления памятника Сталину съездить на Соловки и пожить хотя бы сутки именно в тех местах, где миллионы и миллионы и украинцев, и россиян и евреев закончили свою жизнь в голоде и репрессиях. И когда ты появляешься по другую сторону колючего провода именно в тех местах, куда под руководством этого человека – если его можно так назвать – высылались мирные люди, тогда совсем иначе смотришь на реальность”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также заметил, что в Запорожье есть достаточно много общественных организаций, имеющие активную позицию и дающие понять авторам такой инициативы, что это - античеловеческая акция, которая не отвечает взглядам большинства жителей “славного города Запорожья”.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Запорожье по инициативе обкома КПУ был открыт трехметровый памятник И.Сталину. Сталин изображен в военной форме со звездой Героя.