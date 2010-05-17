Затулин уже замахнулся на двойное гражданство в Севастополе

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН считает, что Украина, продлив срок базирования Черноморского флота в Крыму, не сможет вступить в НАТО до 2042 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«С тех пор как решено, что ЧФ останется еще как минимум до 2042 года, а может быть, и дальше, в Украине, по сути - это декларация, что в этот период Украина вряд ли сможет претендовать, и вряд ли будет претендовать, на вступление в НАТО», - сказал К.ЗАТУЛИН.

«Что бы не говорили одни члены Альянса, другие члены Альянса всегда будут обращать на это внимание (на базирование ЧФ РФ - УНИАН) и не пойдут на то, чтобы создавать проблемы самим себе, соглашаясь на членство Украины в НАТО, даже если там (в Украине) сменится политическая власть и придут сторонники НАТО», - добавил российский депутат.

Он уверен, что базирование ЧФ РФ в Украине будет «серьезным и отягощающим для вступления в НАТО обстоятельством».

В тоже время К.ЗАТУЛИН отметил, что у руководства РФ нет оснований сомневаться в желании новой власти Украины улучшить отношения между странами.

Он констатировал, что вместе Украина и РФ весят гораздо больше, и капитализация экономик двух стран будет существенно выше в случае производства высокотехнологической продукции.

К.ЗАТУЛИН заявляет, что украинская оппозиция необоснованно называет продление срока базирования ЧФ РФ предательством интересов Украины.

«Подписали соглашение об аренде 5% севастопольской территории под объекты ЧФ на 25 лет. Оппозиция кричит – это сдача Севастополя и всего Крыма. Но где основания это утверждать? Это абсолютная политическая конъюнктура и передергивание фактов», - сказал он. По его словам, украинская оппозиция, таким образом, пытается оправиться от поражения.

К.ЗАТУЛИН также считает, что российским военнослужащим ЧФ РФ при выходе на пенсию следует разрешить получать двойное гражданство – как РФ, так и Украины.

По его словам, эта категория граждан остается на пенсии в Севастополе, потому что только там у них есть жилплощадь, и они вынуждены переходить из российского гражданства в украинское.

«Иным образом они не могут существовать в этом Севастополе, иным образом не могут существовать их семьи. Они не могут претендовать на работу, и вынуждены переделывать свои пенсионные удостоверения. Почему бы для этих людей не договориться о двойном гражданстве», - сказал К.ЗАТУЛИН.